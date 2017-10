Un'occasione sul mercato. Dopo i tanti interessamenti durante il mercato estivo, dal Bologna passando per la Lazio con Simone Inzaghi a farne una richiesta esplicita per la sua difesa, Luca Caldirola diventa un'opportunità anche per gennaio: il difensore del Werder Brema è sempre rimasto centrale nel progetto del club tedesco, ma adesso si fa spazio la volontà di andare via, con tentazione Serie A sempre più forte. Dopo 5 anni, il rapporto con il Werder è in fase calante e il centrale è alla ricerca di nuovi stimoli. Scuola Inter, Caldirola potrebbe far comodo ai nerazzurri anche per un'eventuale lista europea oltre che per quella legata al campionato; ma sono tante le squadre alla ricerca di un difensore, ecco perché Caldirola e la sua voglia di Italia a gennaio possono essere una soluzione per molti club a caccia di esperienza, qualità, duttilità difensiva, con costi non eccessivi.