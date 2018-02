Intervistato da Sport1, l'attaccante dell'RB Lipsia Timo Werner ha parlato del proprio futuro: "Se parlate di Germania, sarebbe una menzogna dire che non si vuole giocare al Bayern Monaco. In Inghilterra, mentirei se dicessi che non vorrei giocare per Manchester City o United. In Spagna, per il Barcellona e il Real Madrid. Ci sono tante buone squadre in tutti i campionati. Italia e Francia non sarebbero campionati nei quali mi converrebbe giocare, ma tutti gli altri si. Ci sono tanti club nei quali mi piacerebbe giocare, vedremo, la prossima stagione è ancora lontana. Abbiamo grandi obiettivi con l'RB Lipsia, vogliamo qualificarci ancora per la Champions League. Poi, andrò alla Coppa del Mondo e dopo penserò al futuro. Per ora sto bene a Lipsia, il mio contratto dice che potrei giocare qui altri due anni e per questo non penso ad altro".