Una partita difficile, contro un'avversaria ostica. Il Liverpool soffre più del dovuto ma batte 1-0 il West Bromwich, riprendendosi il terzo posto (con due punti ma una partita in più del Manchester City) e conquistando il settimo risultato utile consecutivo in Premier League. Per battere i Baggies basta l'11esimo gol in campionato di Firmino, che sfrutta nel migliore dei modi una sponda di testa di Lucas Leiva e batte Foster. I Reds non sfruttano le tante occasioni per raddoppiare (una clamorosa di Milner, che da pochi passi mette alto) e nel finale devono ringraziare Mignolet, bravo a salvare su Philips. Al 92', con Foster in avanti dopo un'azione da calcio d'angolo, Moreno mette fuori a porta vuota. Un errore che non è pesante: vince il Liverpool, per il WBA è la terza sconfitta consecutiva, senza nemmeno un gol segnato.