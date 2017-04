Il West Bromwich secondo la stampa inglese starebbe valutando alcuni attaccanti per la prossima stagione.Sul taccuino dei Baggies sarebbe finito anche l'attaccante dell'Inter, Eder. L'oriundo è in scadenza nel 2020 ma con una buona offerta potrebbe partire.



Sulla lunga lista dei giocatori seguiti ci sarebbero anche l'ex Juventus Fernando Llorente, attualmente allo Swansea, Alvaro Negredo - se il Middlesbrough dovesse retrocedere - e l'ex Bari Fernando Forestieri che dopo alcune buone stagioni in Championship tra Watford e Sheffield Wednesday potrebbe fare il salto di categoria in Premier League.