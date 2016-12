Il West Ham non molla Carlos Bacca: quest'estate il colombiano è stato un obiettivo conclamato degli Hammers, che alla fine non sono riusciti ad acquistarlo, per la mancata volontà di versare 30 milioni di euro nelle casse rossonere e per la scelta di Bacca di restare a Milano. Dopo i rumors di mercato circolati nelle scorse ore, è stato lo stesso allenatore dei londinesi Slaven Bilic, in conferenza stampa, ad aprire le porte del club all'attaccante del Milan. Ecco le sue parole: "Bacca mi piace. Era un nostro obiettivo già la scorsa estate, ma alla fine il giocatore ha deciso di restare al Milan. In questa prima parte di stagione però non ha giocato molto ed è qualcosa di inusuale per lui".