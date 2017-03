L'allenatore del West Ham, Slaven Bilic, ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati acnhe quello del suo rinnovo di contratto, con una risposta chiara: "Sono felice qui e ho un progetto da portare avanti. Ho ancora 18 mesi di contratto, certamente mi piacerebbe prolungare, però penso che in questo calcio non faccia differenza avere un anno e mezzo o quattro anni e mezzo. L'ultimo caso è eclatante e dimostra questo: guardate ciò che è successo a Ranieri! Perciò non me ne preoccupo".