Dimitri Payet vuole lasciare il West Ham: il tecnico Bilic lo ha detto chiaramente e gli Hammers tenteranno di esaudire la sua richiesta già a gennaio. La squadra più interessata al francese è l'Olympique Marsiglia e secondo quanto riporta Sky Sports domani ci sarà un incontro tra la dirigenza del West Ham e il presidente dell'OM per tentare di trovare un accordo che faccia felici tutto: la squadra londinese però non lascerà andare via Payet per offerte minori di 30 milioni di sterline.