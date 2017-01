Dopo l'abbuffata di Premier League durante le festività natalizie, si ferma la Premier League, ma non la FA Cup. Ecco dunque che, alle 20.55, West Ham e Manchester City sono pronte ad affrontarsi nei 32esimi di finale della coppa d'Inghilterra. Dopo un inizio promettente, il City di Guardiola si è scoperto fragile negli ultimi mesi, e anche particolarmente nervoso, come testimoniano le 3 espulsioni in poco più di un mese di Fernandinho.



Dall'altra parte gli Hammers hanno modo di raddrizzare una stagione difficile con una vittoria di lusso che porterebbe gli uomini di Bilic avanti nella competizione. Senza Zaza, fuori dai piani del West Ham ed entrato in quelli del Valencia.



FA CUP



West Ham-Manchester City 0-0 LIVE