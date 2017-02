È bastata una foto pubblicata su Instagram per scatenare la stampa inglese. Roberto Mancini ha postato sul suo profilo una panoramica del London Stadium, dove stava assistendo a West Ham-Manchester City e le voci hanno cominciato a correre rapidamente: è lui il tecnico a cui gli Hammers stanno pensando per la prossima stagione, visto il lento declino di Slaven Bilic. Anche i bookmaker inglesi vedono il Mancio in pole per la panchina dei londinesi: nelle scommesse sul prossimo allenatore del West Ham, l’ex tecnico dell’Inter è favorito a 3,50. Già staccato il secondo candidato, Eddie Howe, attuale allenatore del Bournemouth, sul quale si punta a 9,00. A 9,00 anche l’ingaggio di un altro allenatore con un passato in Serie A, Rudi Garcia, da poco alla guida dell’Olympique Marsiglia. A 11,00 “El Loco” Marcelo Bielsa, mentre a 12,00 si punta su Rafa Benitez. In tabellone c’è anche spazio per due suggestivi ritorni: quello di Gianfranco Zola (a 26,00) che sulla panchina degli Hammers si è seduto dal 2008 al 2010 e quello di FrankIe Lampard (al West Ham, come giocatore, dal 1996 al 2001) che ha appena dato l’addio al calcio e potrebbe magari intraprendere la carriera da allenatore.