David Moyes, neo tecnico del West Ham, parla in conferenza stampa di Marko Arnautovic, esterno offensivo visto in Italia con la maglia dell'Inter: "L’ho guardato a lungo quando era allo Stoke City. Ho pensato fosse la sorta di giocatore che non vorresti mai trovarti contro se sei un terzino destro, perché con la sua forza e potenza può fare tutto quello che vuole. Ma deve anche essere un uomo squadra. Nei video che ho visto, non è parso un uomo squadra: ma non è l’unico a cui posso dire questa cosa. Anche gli altri giocatori devono lavorare per la squadra se vogliono farne parte".