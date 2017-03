Il West Ham naviga a metà classifica in Premier League, ma è senz'altro tra le squadre più criticate del momento. Il capitano Mark Noble non fa nulla per nasconderlo: "E' il periodo più difficile della mia carriera al West Ham, abbiamo avuto così tanti problemi con cui convivere anche fuori dal campo, dal cambio di stadio, al caso Payet, gli infortuni. Non è facile".



Noble, però, resta speranzoso: "Il calcio è fatto di momenti. Guardate Arsene Wenger all'Arsenal o Wayne Rooney allo United, hanno fatto così tanto eppure tutti vogliono che se ne vadano. I capitani servono a questo, a sopportare la pressione e a guidare la squadra oltre le difficoltà".