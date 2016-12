Simone Zaza è ormai un brutto ricordo per società e tifosi del West Ham: il club londinese ha identificato quello che potrebbe essere il sostituto del centravanti italiano della Juventus, deludente nella sua prima esperienza in Premier League. La pista più calda è quella che porta al ritorno di Jermain Defoe, attualmente al Sunderland ma con un passato claret and blue. Secondo The Sun gli Hammers sono disposti a offrire sette milioni di euro per l'attaccante inglese.