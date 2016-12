Il West Ham per gennaio è alla ricerca di un attaccante che possa dare una svolta alla fase offensiva della squadra di Slaven Bilić. Simone Zaza, che era stato il grande acquisto del mercato estivo, ha deluso ed è già pronto a fare le valigie, liberando così un posto nel reparto offensivo. Il nome più caldo, secondo il Guardian, sarebbe quello di Jermaine Defoe attaccante classe '82 in forza al Sunderland. La dirigenza del club londinese sarebbe pronta a presentare un'offerta da 6 milioni di sterline per riportare il giocatore al West Ham, dove ha già giocato dal 2001 al 2004 mettendo a segno 29 gol in 92 presenze in Premier League. L'alternativa che resta più sfumata sullo sfondo è Carlos Bacca del Milan che, però, al momento è più difficile da raggiungere.