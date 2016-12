Come riporta l'edizione odierna del Mirror, il West Ham è alla disperata ricerca di un attaccante visto che Diafra Sakho, classe 1989, è out per 10 settimane a causa di problemi alla schiena.I nomi caldi sono Daniel Sturridge, 27enne del Liverpool, Michy Batshuayi, 23enne del Chelsea, Anthony Martial e Marcus Rashford, rispettivamente 21 e 19 anni entrambi in forza al Manchester United di Josè Mourinho.