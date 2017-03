Il contratto di Jack Wilshere al Bournemouth scade nel giugno 2018 ed il calciatore non ha ancora avviato alcuna contrattazione per il rinnovo, ma non sembra essere particolarmente interessato alla questione.



"Non sto pensando al mio futuro", scrive il Daily Mirror riportando le sue parole, "ho un altro anno di contratto e appena finirà la stagione ci penserò. Al momento penso soltanto a provare ad aiutare il Bournemouth nella lotta per la salvezza". Sul possibile ritorno all'Arsenal aggiunge: "Non ha importanza cosa farò il prossimo anno, se sarò qui o meno, se sarò all'Arsenal o meno, nessuno vuole una retrocessione legata al proprio nome, quindi devo fare in modo di evitarla".