Jack Wilshere, centrocampista dell'Arsenal in scadenza di contratto, e corteggiato dal Milan, parla della trattativa per il suo rinnovo di contratto. Queste le parole rilasciate a Soccer Saturday: "Stiamo ancora parlando, non è cambiato molto. Ovviamente è partito l'allenatore, non saprò chi sarà il manager la prossima stagione e questo può cambiare le cose. Ma stiamo ancora parlando e siamo entrambi fiduciosi di poter fare qualcosa. Spostarsi in un altro club? A essere onest, non ci ho davvero pensato. Ho già detto che questo è il club dove voglio essere e non ho avuto molto tempo per pensare se muovermi in altri club. Abbiamo giocato sempre ogni 3-4 giorni, inoltre Wenger se ne andrà, sono stati due mesi difficili".



PRIMA SCELTA GATTUSO - Per il Milan è il profilo ideale a livello economico, visto il contratto in scadenza (anche se la richiesta di ingaggio è alta, come la concorrenza); e lo è anche per Gattuso, che ne è rimasto estasiato dopo la gara d'andata degli ottavi di Europa League, dove il numero 10 dell'Arsenal si è esaltato. 26 anni, tanta qualità e il contratto in scadenza, il Milan osserva la situazione.