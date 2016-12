Axel Witsel è al bivio. Il centrocampista belga dello Zenit deve decidere se aspettare ancora la Juventus oppure se accettare subito il trasferimento in Cina. Dove lo Shanghai Sipg allenato da Villas Boas gli offre un contratto quadriennale da 18 milioni di euro a stagione contro i 4,5 milioni all'anno proposti dal club bianconero. Allo Zenit andrebbero 20 milioni. Sulle tracce di Witsel vengono date altre due squadre cinesi: il Beijing Guoan e il Tianjin Teda di Fabio Cannavaro.



ALTERNATIVE - I dirigenti della Juve restano ottimisti, ma non sono disposti a rilanciare. Se non arrivasse Witsel, l'idea è di non prendere nessun altro centrocampista a gennaio dopo Rincon. Nel mirino per la prossima stagione Gagliardini (Atalanta), Tolisso (Lione) e N'Zonzi (Siviglia), richiesto pure da Chelsea e Manchester City.