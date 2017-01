Ormai non passa giorno che non si sente di un campione o presunto tale ingaggiato a suon di Yuan dai ricchi club cinesi ma la cosa più assurda non sono solo i milioni ( di Euro! ) sborsati da costoro, quanto il fatto che l'età media dei calciatori che emigrano verso la Super League ( super solo per gli ingaggi finora) non è più quella di ultra trentenni...



Luca Borioni risponde:



La Cina segue un programma ben preciso, voluto e sponsorizzato dai più alti organi dello stato. Il calcio deve diventare lo sport numero uno. La Cina deve vincere i Mondiali quanto prima. Un programma - si badi bene - meno improvvisato di quanto si possa pensare. Sono anni ormai che le scuole cinesi di calcio usufruiscono delle consulenze di allenatori specializzati nei settori giovanili e se da questa stagione si punta ai giocatori top non è un caso, significa che è il momento di fare il salto di qualità. Fa bene un giocatore come Witsel o come Oscar a dire addio ai palcoscenici più competenti d'Europa in favore della ricca attrattiva cinese, dove il livello del campionato è però ancora basso? Tra un anno si potrà fare un primo bilancio. C'è da scommettere che Witsel e soci non saranno così depressi...

