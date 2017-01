Gentile Procuratore,sono uno juventino arrabbiato. Speravo, infatti, di vedere approdare in questa finestra di mercato Axel Witsel alla Juve e, invece, ancora una volta i milioni dei Cinesi l'hanno spuntata sulla concorrenza e sulla qualità del nostro campionato. Mi pare di aver letto che riceverà 50 milioni di euro in 3 soli anni. Ma il calcio dove sta andando? Oliviero '82. Ma la sua domanda sicuramente voleva essere più profonda e, quindi, cerco di interpretare il suo pensiero e quello di molti altri tifosi e appassionati di calcio. Tutti quanti, infatti, si stanno chiedendo come è possibile arrivare a pagare così tanti milioni per un calciatore e, circa la scelta del calciatore stesso, un altro interrogativo è il seguente: come si fa a rinunciare al calcio europeo solo per una questione economica? (e nel caso specifico come fa Witsel a rinunciare alla chiamata della Juventus per indossare la maglia del Tianjin Quanjian?)(speriamo costruttiva) tra i nostri lettori.Pertanto, lascio a chi ci segue l'onere di rispondere alle seguentiritenete "etico" pagare così tanti soldi ad un calciatore che sceglie di continuare o - nella maggioranza dei casi di finire - la propria carriera in Cina (si conta che Tevez andrà a guadagnare 110 mila euro al giorno!)?ritenete corretta la scelta dei calciatori di accettare le lusinghe, evidentemente economiche, provenienti dal mondo asiatico?Oltre e scrivere il vostro parere nei commenti alla notizia, se volete scrivere una lettera all'Avvocato Cataliotti potete utilizzare anche il suo sito, www.footballworkshop.it