Axel Witsel non continua certo l'operazione simpatia nei confronti dei tifosi della Juventus. Dopo l'infinito tira e molla di mercato degli scorsi mesi risoltosi con il trasferimento del belga al Tianjin Quanjian di Cannavaro, l'ex Zenit ha parlato alla rivista belga Le Vif, confessando un retroscena di mercato. “Tutti pensano che venendo qui sarei stato dimenticato - ha dichiarato -. Due settimane fa, ad esempio, Carlo Ancelotti ha chiamato Fabio Cannavaro per chiedergli se poteva contattarmi. Mi voleva al Bayerne questa è la prova che non sei dimenticato dal calcio europeo di alto livello col pretesto che stai giocando in Cina. Se Cannavaro mi avesse dato luce verde per trattare? Il Bayern è il Bayern, sarei potuto andare alla Juventus, ma il Bayern è ancora un livello superiore.”