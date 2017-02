Se qualcuno giudica negativo il mercato invernale della Juventus, il motivo principale è il mancato approdo in bianconero di Axel Witsel. La Juve ha ripiegato su Rincon, ma molti tifosi l'hanno ritenuta una soluzione soltanto conseguente al no del centrocampista belga, una sorta di "contentino". Per Allegri e la dirigenza juventina, invece, è acqua passata, ma il centrocampista ex Zenit è tornato sull'argomento ai microfoni di Sky Sport: «Non è stata una decisione facile, soprattutto perché la Juve mi ha cercato con insistenza. La ringrazio, ma ho scelto di venire in Cina: di certo lo stipendio che mi è stato offerto ha inciso molto nella scelta, ma non sono venuto qui in vacanza: la società del Tianjin è molto ambiziosa e voglio vincere tanti trofei con questa maglia».