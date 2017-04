Secondo quanto riporta la stampa tedesca, l'attaccante classe '85 del Wolfsburg Mario Gomez ha ricevuto un'offerta di contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione dal Jiangs Suningu. Ecco le sue parole a proposito del futuro: "A fine stagione parlerò con la società, e se troveremo il giusto feeling, resterò. Io continuo a credere che siamo capaci di fare cose molto buone, qui mi piace e posso immaginare di restare ancora qui. In Cina? Non l'ho mai escluso del tutto, ma non credo che accadrà. Semplicemente non è una cosa compatibile con la mia vita in questo momento".