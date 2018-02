Aurora Galli, centrocampista della Juve, si è raccontata ai microfoni di Sky Sport: "Il match contro l’Atalanta Mozzanica sarà completamente diverso rispetto a quello dell’andata. Loro sono cambiate e ora ci conoscono meglio: hanno qualità in fase offensiva, con elementi di esperienza anche a centrocampo. Noi però arriviamo con la consapevolezza di volere raggiungere un altro successo".



JUVE - "La chiamata di Rita Guarino è stata inaspettata: una sorpresa molto bella, sono saltata dalla emozione quando è successo. Conosco molto bene il coach fin dai tempi della Nazionale Under 17 e con lei lavoriamo molto sul gesto tecnico, sia individuale che collettivo".



GRUPPO - "Con le compagne si è instaurato immediatamente un ottimo rapporto. Ne conoscevo alcune già dalla Nazionale: siamo tutte molto diverse, ma abbiamo trovato un equilibrio eccezionale, formando un vero gruppo. Lo spogliatoio è molto unito, e in campo si vede. Le straniere, poi, sono molto simpatiche e stanno imparando la lingua in fretta: in campo c'è un feeling particolare".



CARATTERISTICHE - "Io sono soltanto Aurora, ma mi ispiro a campioni come Pirlo e Gattuso. Cerco di prendere il meglio di tutti, augurandomi di riuscire a replicare anche solo una parte dei loro successi".