Tuija Hyyrynen, terzino della Juventus Women, ha parlato a Tuttosport: "È molto eccitante trovarsi in questa situazione a due giornate dalla fine. Mi era capitato soltanto in Danimarca, quando giocavo nel Fortuna Hjorring, ed era sempre stato un testa a testa con il Broendby. La Juventus ha un solo obiettivo: vincere. Brescia? Era stato molto difficile, non è andata come l’avevamo preparata e come volevamo. Loro sono state brave, hanno disputato un grande match mentre noi non abbiamo giocato bene. Non è stato un problema di testa, sapevamo che sarebbe stato un match molto importante per il resto della stagione ma non ci siamo bloccate mentalmente. Il Brescia è davvero una bella squadra, una cosa positiva per il calcio italiano avere squadre così".



"Firenze? Abbiamo trovato un ambiente difficile. Non abbiamo giocato male però ci sono state complicazioni di altro tipo: erano in casa e per loro era il match della vita. Mi hanno spiegato che succede sempre quando una squadra della Juventus va a giocare sul campo della Fiorentina... Per fortuna anche il Brescia ci ha dato una mano perdendo nel derby. Ora siamo concentrate sugli ultimi 180’, dobbiamo godercela, scendere in campo felici di farlo. Dobbiamo essere positive e decise a vincere. Coppa Italia ccon il Brescia? Sto aspettando questa partita perché nella mia testa c’è la voglia di prendermi una rivincita sul piano sportivo. Andiamo in campo per vincere. Lavoriamo duro tutte assieme per raggiungere questo obiettivo».



JUVE - "Essere in Italia è davvero eccitante, qui è tutto estremamente professionale. La società ci è vicina in ogni situazione, siamo praticamente coccolate. Guarino mi ha detto che cosa si aspettava da me e io mi sono adattata in fretta. Voi siete più tecnici e tattici, mentre nel nord Europa tutto è più fisico: corrono un sacco. A Torino ho scelto di vivere in centro, mi piace l’energia di questa città e mi piace il vostro cibo".



FUTURO - "Vorrei restare, anche per giocare la Champions League. Il massimo sarebbe farlo allo Stadium, vedremo. La coppa è il top per una calciatrice, è proprio vero quando ti dicono che è tutta un’altra cosa sentire quella musichetta prima della partita. È il posto dove vorresti sempre stare, qualcosa di speciale. Io l’ho giocata quando ero in Danimarca. Serve il fisico, nei tackle si va giù duri e se fai un errore ti puniscono. Come non dovremo farne noi negli ultimi due match sulla strada verso il titolo".