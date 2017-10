Sorteggio difficile per la Fiorentina Women's in Champions League: le ragazze viola, infatti, hanno pescato il Wolfsburg agli ottavi di finale della competizione, con andata a Firenze e ritorno in terra teutonica. "Siamo onesti: peggio di così non poteva andare. Il Wolsfburg è una delle squadre europee e mondiali più forti insieme al Lione. Ha già vinto due volte la Champions League. Da anni domina il campionato tedesco, forse il più competitivo nel mondo. Giocheremo con onestà di pensiero con voglia di onorare la maglia. Dovremo imparare come gestiscono le gare queste grandi squadre, come sono organizzate. Sarà una partita di altissimo livello che potremo affrontare solo se la gente verrà a vederci all’andata al Franchi", ha dichiarato il Presidente della società gigliata Sandro Mencucci. "La squadra più forte al mondo", ha aggiunto uno dei due allenatori, Sauro Fattori.



Questi gli altri sorteggi, con il Brescia che volerà in Francia:

AC Sparta Praha – Linkopings FC

Gintra Universitetas – FC Barcelona

Chelsea Ladies FC – FC Rosengard

LSK Kvinner – Manchester City Women

Brescia – Montpellier Herault

FC Biik Kazygurt – Olympique Lyonnais