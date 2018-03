Che fine ha fatto Yaya Touré? È questa la domanda che si stanno facendo alla Federazione calcistica della Costa d'Avorio, che ha annunciato di non avere notizie del centrocampista del Manchester City, convocato per le amichevoli contro Togo e Moldova. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Se tutti gli altri giocatori che militano in Europa sono presenti a Beauvais, non è il caso di Yaya Touré. Lo staff della selezione ivoriana è senza notizie del capitano degli Elefanti vincitori della Coppa d'Africa nel 2015".