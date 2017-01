Dalla grande paura al grande sollievo: Yeray Alvarez sembra aver sconfitto il tumore ai testicoli e ora vede più vicino il ritorno in campo. Lo scorso 23 dicembre al centrale classe '95 dell'Athletic era stato diagnosticato lo stesso problema che aveva colpito anche il difensore del Sassuolo Acerbi: tumore al testicolo, Yeray è stato subito operato il 27 dicembre e oggi, come si apprende da Marca, la bella notizia dai medici. Il recupero procede a gonfie vele, tanto che non sono necessarie ulteriori interventi o la chemioterapia: sorride il ragazzo, che ha ringraziato tutti per i numerosi messaggi d'affetto che gli sono stati recapitati e che ha già iniziato la riabilitazione per tornare in campo. Oggi in tribuna al San Mames per assistere ad Athletic-Barcellona di Copa del Rey, presto però (dopo i dovuti controlli che si susseguiranno nelle prossime settimane) potrà tornare a godersi lo stadio da dove è abituato, dal quel rettangolo verde sul quale tutti lo aspettano.