Nel corso dell'intervista a Il Mattino,Aurelio De Laurentiis è stato interrogato anche sulla vicenda Younes non nascondendo di sentirsi spiazzato dal comportamento del giocatore, sotto contratto da giugno con il Napoli poi tiratosi indietro. Le voci raccontavano di un inserimento Juve, ma ADL smentisce e racconta i problemi personali del giocatore: "Non lo so. Se c'ero io a Castel Volturno non l'avrei mai fatto muovere da lì. Ma dove vai? Lo chiamai al telefono per fermarlo e lui incominciò a dirmi del nonno di qua, il nonno di la...".