La telenovela di mercato legata al futuro di Amin Younes si arricchisce di un nuovo capitolo. Intervistato da Sport1, l'esterno in scadenza di contratto con l'Ajax a giugno ha dichiarato: "Voglio chiarire ancora una volta che ho trattato col Napoli per un trasferimento, ma per ragioni personali ho deciso di rispettare il contratto attuale con l'Ajax fino al 30 giugno 2018 e fino a questa data sarò concentrato sul mio club. Non ho firmato col Napoli né un preliminare né altri contratti che mi legano dal 1 luglio 2018".



BATTAGLIA LEGALE - Nuove dichiarazioni, che si aggiungono alle tante degli ultimi mesi. Younes, che attualmente è stato messo fuori rosa dall'Ajax dopo essersi rifiutato di entrare in campo nelle ultime settimane, non ha intenzione di trasferirsi al Napoli. Il legale del club del presidente Aurelio De Laurentiis, Mattia Grassani, nelle ultime settimane ha invece confermato come i contratti tra le parti siano già stati firmati e depositati in Lega.