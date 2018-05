Amin Younes, secondo quanto riferisce il portale Sport1, avrebbe trovato un accordo di massima con il Wolfsburg sulla base di un quadriennale per la partire della prossima stagione. La novità riguarda il Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe dato il via libera alla cessione del giocatore in quanto non convinto del progetto azzurro malgrado il contratto firmato. Bisogna capire quanto si incasserà dalla sua cessione, ma in ogni caso sarà plusvalenza certa considerato l'ingaggio a parametro zero.