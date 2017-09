La Juventus di Dal Canto comincerà il proprio percorso in Youth League facendo visita al Barcellona, proprio come la prima squadra. Scenderà in campo alle 16 controla temibile Masia blaugrana.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



BARCELLONA - Iñaki; J. Cuenca, Chumi, Mate, Miranda; O. Busquets, Monchu, Riqui Puig, Sergio G., Collado, Abel Ruiz.



JUVENTUS - Del Favero,Kameraj,Tripaldelli,Zanandrea, Toure,Vogliacco, Nicolussi, Di Pardo, Olivieri, Fagioli, Campos. All. Dal Canto