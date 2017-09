Questa sera tornerà in campo la Champions League e con essa prende nuovamente il via anche la Uefa Youth League, la "Champions League dei giovani" a cui prendono parte le formazioni under 19 delle squadre che si sono qualificate ai girone del torneo. Parallelamente, prenderà il via anche il "percorso dei campioni" dedicato alla squadre Primavera che hanno vinto il proprio campionato nazionale (l'Inter per l'Italia) e che si mischieranno con le squadre della Youth League a partire dagli ottavi. Due le formazioni italiane che scenderanno in campo oggi con la Juventus di Dal Canto che farà visita al temuto Barcellona e la Roma di De Rossi che perde in casa contro l'Atletico Madrid, con le reti Salido, Navarro e Masangu. Nella giornata di domani il Napoli affronterà lo Shakhtar Donetsk.



Ecco il programma completo.



GRUPPO A

Benfica-CSKA Mosca 5-1

41' Santos (B), 49' Santos (B), 58' Gomes (B), 82' Zhironkin (C), 86' Araujo, 89' Embalo (B).

Manchester Utd-Basilea 1-1 LIVE

5' Barlow (M), 14' Pululu (B)



Classifica: Benfica 3, Manchester United 0, CSKA Mosca 0, Basilea 0



GRUPPO B

Bayern-Anderlecht ore 18:00

Celtic-PSG ore 18:00



Classifica: Bayern Monaco 0, Celtic 0, Anderlecht 0, PSG 0



GRUPPO C

Chelsea-Qarabag 5-0

51' Hudson-Odoi (C), 63' McCormick (C), 71' McCormick (C), 74' McCormick (C), 80' Brown (C).

ROMA-Atletico Madrid 1-2

61' Salido (A), 69' Navarro (A), 76' Masangu (R)



Classifica: Chelsea 3, Atletico Madrid 3, Roma 0, Qarabag 0



GRUPPO D

Barcellona-JUVENTUS 0-0 LIVE

Olympiacos-Sporting Lisbona ore 17:00



Classifica Barcellona 0, Olympiacos 0, Sporting Lisbona 0, Juventus 0