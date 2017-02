Con una settimana di anticipo rispetto alla Champions League "dei grandi", si torna a giocare per la Youth League. Prende il via oggi la fase degli spareggi, per decidere quali squadre raggiungeranno agli ottavi di finale le otto qualificate come prime nei gironi. Tre le partite in programma: si apre alle 16, con i danesi del Midtjylland che ospitano il Benfica. Alle 16.30, invece, toccherà a Maccabi Haifa e Borussia Dortmund, mentre alle 18 sarà il turno della prima squadra italiana impegnata in questa fase, la Juventus, che se la vedrà con l'Ajax.



JUVE CON KEAN - Sfida da dentro o fuori per i ragazzi di Fabio Grosso, che si giocheranno in trasferta il passaggio agli ottavi dopo aver superato, per la prima volta, i gironi. La Juve se arriva a questa sfida dopo otto vittorie consecutive in campionato, con almeno tre gol segnati nelle ultime sei partite e difesa imbattuta nelle ultime cinque. L'ex terzino potrà contare su Moise Kean, la stella della Primavera bianconera, e sui fuoriquota Audero e Clemenza. Non ci saranno, invece, Beruatto, Rogerio e Caligara. Nell'Ajax, allenato dall'ex interista Aaron Winter, non dovrebbe esserci il figlio d'arte Justin Kluivert, ormai stabilmente con la prima squadra.





PLAYOFF YOUTH LEAGUE:



Midtjylland-Benfica (ore 16)



Maccabi Haifa-Borussia Dortmund (ore 16.30)



Ajax-Juventus (ore 18)