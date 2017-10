Oggi torna in campo la Youth League con tre squadre italiane: Juventus, Roma e Inter, che si gioca la qualificazione in Ucraina.



Percorso Campioni:

13.00 Dinamo Kiev-Inter 0-2 LIVE (andata 2-2)

10', 28' Pinamonti (I)



Fase a gironi:



Gruppo A

13.00 CSKA Mosca-Basilea 1-1 LIVE

15' Zhironkin (C), 36' Vesco (B)



14.00 Benfica-Manchester United 0-0 LIVE



Classifica: Manchester United 6, Benfica 4, Basilea 1, CSKA Mosca 0.



Gruppo B

16.00 Anderlecht-PSG

16.00 Bayern Monaco-Celtic



Classifica: Bayern Monaco 4, PSG 4, Celtic 3, Anderlecht 0.



Gruppo C

12.00 Qarabag-Atletico Madrid 1-5

8' Isaac (AM), 18' Deda (Q), 37' Clemente (AM), 44' e 69' Punal (AM), 88' Salido (AM)



14.00 Chelsea-Roma 0-0 LIVE



Classifica: Chelsea 6, Atletico Madrid 6, Roma 3, Qarabag 0.



Gruppo D

16.00 Juventus-Sporting Lisbona

16.00 Barcellona-Olympiacos

Classifica: Barcellona 6, Juventus 3, Olympiacos 1, Sporting Lisbona 1.