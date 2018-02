L'Inter Primavera torna in campo in Europa: oggi pomeriggio a partire dalle 18 i nerazzurri guidati da Stefano Vecchi sono ospiti presso il Accademy Stadium di Manchester contro il City allenato da Simon Davies, per gli ottavi di finale della Youth League 2017-2018, la Champions League dei giovani.



Si tratta di una sfida secca: la squadra vincente si qualificherà per i quarti, e dunque ci sarà la possibilità di arrivare ai calci di rigore, eventualità non sconosciuta ai nerazzurri che hanno vinto proprio dopo i penalties contro lo Spartak Mosca, nel turno precedente, ovvero i playoff. Il match sarà diretto dal danese Mads-Kristoffer Kristoffersen. Il Manchester City è una delle migliori squadre giovanili nel panorama europeo, anche se gli inglesi non sono mai arrivati nemmeno in semifinale. Davies schiera i Citizens Under 19 con il 4-3-3: attenzione a Phil Foden, ormai stabilmente aggregato alla prima squadra di Pep Guardiola, ma per questa partita prestato ai giovani; nell'Inter le stelle saranno i soliti Pinamonti, Odgaard e Zaniolo, mentre mancheranno Pissardo, Danso e Belkheir. Chi passa giocherà in casa contro la vincente di Liverpool-Manchester United: nel caso interista, forse al Meazza.





h 18.30 Manchester, Mini Stadium: Manchester City-Inter 1-1 LIVE

​12' Emmers (I), 27' Nmecha (M)



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester City (4-3-3): Grimshaw; Martret, Latibeaudiere, Francis, Smith; Brahim Diaz, Dele-Bashiru, Foden; Poveda, Nmecha, Matondo. A disposizione: Sokol, Duhaney, Pozo, F. Nmecha, Bolton, Gonzalez, Touaizi. All. Simon Davies.



Inter (3-5-2): Dekic; Zappa, Lombardoni, Bettella; Valietti, Emmers, Rada, Zaniolo, Sala; Odgaard, Pinamonti. A disposizione: Tintori, Nolan, Rover, Colidio, Merola, Gavioli, Brignoli. All. Stefano Vecchi.



Arbitro: Kristoffersen (Dan).



LA CRONACA:



27' - PAREGGIA IL CITY, NMECHA DAL DISCHETTO! Pallone da una parte, Dekic dall'altro. Ristabilito l'equilibrio all'Academy Stadium.



26' - RIGORE PER IL CITY! Ammonito Bettella, autore del presunto fallo su Nmecha.



11' - INTER IN VANTAGGIO, HA SEGNATO EMMERS! Errore per il portiere Grimshaw che si addormenta in sede di rinvio del pallone e quando spazza via colpisce il belga Emmers. La carambola premia il numero 8, nerazzurri clamorosamente avanti.