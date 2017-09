E' tornata in campo la Youth League, con in programma otto partite. Si è partiti alle 13, con il Napoli che vince nella difficile trasferta in Ucraina contro lo Shakthar Donetsk, grazie alle reti di Gaetano e Zerbin. Espulsi nel finale gli azzurri Palmieri ed Esposito, partenopei che chiudono in 9.



Un'ora più tardi è toccato al Maribor, vittorioso contro lo Spartak Mosca. Alle 15 in scena due partite, RB Lipsia-Monaco e Feyenoord-Manchester City, con la vittoria dei francesi e degli inglesi.



La giornata èproseguita alle 16, con Real Madrid-Apoel (10-0), Porto-Besiktas (5-1) e Tottenham-Dortmund (4-0). Chiude la due giorni di Youth League la sfida delle 18 tra Liverpool e Siviglia.



GRUPPO E



Oggi, ore 14

Maribor-Spartak Mosca 1-0

​50' Horvat (M)



Oggi, ore 18

Liverpool-Siviglia 4-0

23', 48' Jones (L), 28' Kane (L), 59' Masterson (L)



Classifica: Maribor 3, Liverpool 3, Siviglia 0, Spartak Mosca 0.



GRUPPO F



Oggi, ore 13

Shakhtar Donetsk-Napoli 1-2

44' Gaetano (N), 70' Kulakov (S), 72' Zerbin (N)

80' espulso Palmieri (N), 94' espulso Esposito (N).



Oggi, ore 15

Feyenoord-Manchester City 0-2

26' Matondo (M), 70' Francis (M)



Classifica: Manchester City 3, Napoli 3, Shakhtar Donetsk 0, Feyenoord 0.



GRUPPO E



Oggi, ore 15

RB Lipsia-Monaco 1-4

2' Mboula (M), 38' Popovic (M), 72' aut. Senkbeil (M), 73' Sylla (M), 88' Majetschak (R).



Oggi, ore 16

Porto-Besiktas 5-1

​31' Jorge Teixeira (P), 32' Paulo Estrela (P), 39' aut. Diogo Queiros (B), 65' Madi Queta (P), 70' rig. Diogo Dalot (P), 79' Diogo Queiros (P)



Classifica: Monaco 3, Porto 3, RB Lipsia 0, Besiktas 0.



GRUPPO H



Oggi, ore 16

Real Madrid-Apoel 10-0

18', 25', 43' rig. Dani Gomez (R), 32' Adri (R), 41' rig, 83' Baeza Perez (R), 49' Zabarte (R), 62', 71', 77' Pedro (R)



Oggi, ore 16

Tottenham-Dortmund 4-0

4' rig., 61' Edwards (T), 30' Bennetts (T), 33' Sterling (T)



Classifica: Real Madrid 3, Tottenham 3, Borussia Dortmund 0, Apoel 0.