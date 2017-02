Pablo Zabaleta, terzino del Manchester City, ha parlato a Sky Sports della situazione di Gabriel Jesus e Sergio Agüero: ''Il Kun starà bene; è un ragazzo maturo, e non è la prima volta che si trova in una situazione simile. Abbiamo bisogno di una squadra forte per vincere titoli: il calcio è così. Penso sia una cosa positiva avere due giocatori di questa qualità, è sempre positivo quando c'è competizione: sai che devi dare sempre il massimo per essere titolare. Questa cosa è normale nelle grandi squadre''.