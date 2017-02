Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Bologna ed Inter, ha parlato della sfida che i nerazzurri giocheranno contro gli emiliani al Dall'Ara e della situazione degli uomini di Donadoni: ''Quando hai a che fare con una squadra di giovani gli alti e i bassi devi metterli in preventivo, è evidente che ora il Bologna ha perso anche certezze e linee guida. Può capitare, l’importante è che duri poco. L’ho visto contro il Torino, e al di là della vittoria non mi era sembrato molto brillante. Aveva fatto male il Torino. Quando si perdono i punti di riferimento si fa fatica contro tutti in serie A, figuratevi contro Napoli e Milan. Donadoni? È in difesa, quando vai a cercare gli alibi vuol dire che sei in difesa e cerchi di spostare le attenzioni. Datemi retta, mediaticamente può anche essere critico con gli arbitri ma Donadoni conosce a fondo i veri motivi delle difficoltà. Donadoni era uno che già sapeva analizzare le partite da calciatore. Quando allenavo il Milan a fine partita gli andavo a chiedere sempre la sua idea sulla partita e devo dire che faceva un’analisi attenta, lucida, da tecnico anche se ancora non lo era. Probabilmente non aveva lo stress che invece ha sempre addosso un allenatore. In momenti come questi è fondamentale lo zoccolo duro della squadra. L’importante è che facciano avvertire la loro presenza nello spogliatoio. Inter? Può essere un vantaggio, quando non hai l’obbligo di vincere giochi con minori pressioni addosso. Anche perché la gente se sbagli un passaggio contro l’Inter una mano te la dà lo stesso, mentre se lo sbagli contro il Crotone qualche fischio ti arriva''.