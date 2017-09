Intervenuto ai microfoni di Radio Kis Kiss, l'ex tecnico dell'Inter, Alberto Zaccheroni, spiega come la prima posizione in classifica dei nerazzurri non lo sorprenda.



"Non c’è nessuna sorpresa, in alto ci sono le tre che erano collocate in prima fila e che hanno l’organico migliore. L’Inter era già forte lo scorso anno, ed ora lo è ancora di più. Il gruppo del Napoli è consolidato più di qualsiasi altra squadra, sa fare bene entrambe le fasi di gioco, la squadra ha metabolizzato le idee del proprio tecnico. Se parte da dove ha terminato la passata stagione allora avrà moltissime possibilità di dare fastidio alla Juventus”.