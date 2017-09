Alberto Zaccheroni esprime la propria opinione sull'attuale campionato. Queste le parole dell'ex allenatore di Inter e Milan rilasciate alla Gazzetta dello Sport.



«Come organico e come struttura la Juve rimane sopra a tutti. Il Napoli però viaggia già al massimo senza faticare, perché i giocatori di Sarri fanno correre la palla e si divertono. Al Napoli bastano 20’ per mandare sott’acqua qualunque avversario. A differenza degli anni scorsi, attorno alla squadra non ci sono polemiche extra-campo e vengono naturali le goleade contro le squadre più deboli. La Juve mi sembra più concentrata sulla Champions, c’è stato tanto turnover e qualche elemento è ancora a caccia della condizione, però il parco giocatori è più robusto. Un bel duello, incerto. Come outsider vedo l’Inter, anche se la formazione nerazzurra è macchinosa nell’elaborazione del gioco a centrocampo e i suoi terzini non spingono ancora come dovrebbero. Spalletti troverà le soluzioni. L’Inter è stata costruita per tenere palla e dominare il gioco. Seguo con curiosità la Roma. A centrocampo è piena di personalità e potrebbe aver trovato un leader in Kolarov: basta osservare come viene cercato dai compagni. Il Milan ha cambiato tanto, Montella ha bisogno di tempo. Per vincere servono giocatori abituati a vincere e la Juve ne ha ancora più di tutti».