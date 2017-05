Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre di Milan, Inter e Juventus, ha parlato della semifinale di Champions League che aspetta i bianconeri: "Mi aspetto una Juventus che metterà in campo tutta la sua solidità, senza sbilanciarsi più di tanto. Ho pochi dubbi sul passaggio del turno della Juventus, al momento è la migliore delle quattro rimaste. Il Monaco è imprevedibile, ma è la più debole delle quattro".



LE MILANESI - Periodo complicato, invece, per i nerazzurri: "Anche prima non mi convinceva molto l'Inter di Pioli, ma aveva trovato equilibri importanti. Ho la sensazione che non ci sia uno zoccolo duro di giocatori dentro lo spogliatoio. Stimo molto Pioli, sul piano tattico forse non è il migliore tra gli allenatori italiani, ma è tra i primissimi". Poi, il confronto con Montella, mister dei rossoneri: "Sul piano tattico e della preparazione delle partite Pioli è davanti a Montella. Montella mi piace molto, lo seguo fin da quando ero in Giappone".



LE CAPITOLINE E IL NAPOLI - Poi, un pensiero su Simone Inzaghi, tecnico della Lazio "Simone Inzaghi l'ho avuto come giocatore, sono onesto, non credevo avrebbe fatto l'allenatore: mi devo ricredere. Grandissimo lavoro quotidiano da parte sua, che è riuscito a tenere sempre alta la continuità della squadra" e su Luciano Spalletti, mister della Roma "Lo scollamento tra la Roma e Spalletti mi sembra molto evidente. Spalletti ha detto che se non vince va via? Io non lo avrei mai detto". Infine, su Maurizio Sarri e il Napoli: "La storia dice che a volte le squadre meno forti vincono lo stesso, non sono d'accordo con Sarri. Il mio Milan che vinse lo Scudetto non era sicuramente la squadra più forte".