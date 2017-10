Intervistato da "Il Mattino" Alberto Zaccheroni esprime la propria opinione sull'Inter di Luciano Spalletti e spiega come i nerazzurri non siano ancora pronti a lottare per la vittoria dello scudetto nonostante in questo momento si esprimano però meglio del Milan



“Se l'Inter può vincere il campionato? No. Sommando le caratteristiche e le qualità, vedo una corsa a due, Juve-Napoli, per lo scudetto. Le altre si giocano la Champions, con Roma e l’Inter davanti, un po' indietro la Lazio, che proverà a sfruttare le problematiche delle altre, e il Milan”.