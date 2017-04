Gianluca Zambrotta, doppio ex di Juventus e Barcellona, intervistato da Sky Sport dice la sua sul paragone fra Lionel Messi e Paulo Dybala: "Dybala? Ha segnato due gol al Barça ed è stato determinante in molte partite importanti, ha grande personalità ed è sicuramente uno dei migliori al mondo. Ma alla sua età Messi aveva già otto stagioni in prima squadra alle spalle e aveva già vinto due palloni d’oro. Conosco molto bene Leo e non c’è nessuno come lui, forse solo Cristiano Ronaldo. Sono due calciatori diversi: Messi è Messi e Dybala è Dybala. E Messi è il numero uno".