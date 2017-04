Presente a un evento di beneficenza a Milano, l'ex difensore - tra le altre - di Juventus e Barcellona, Gianluca Zambrotta, ha parlato della sfida tra le due squadre in Champions League: "Fare un pronostico non è facile, la Champions è sempre una competizione particolare. La Juve deve essere brava a fare una grande partita in casa per poi cercare di tenere a Barcellona. Servirà una grande partita a Torino. La Coppa Italia? Abbiamo visto ieri che col Napoli non è stata una partita facile. La Juve ha buone possibilità di arrivare in finale, ma vediamo. Higuain o Suarez? Sono due grandi attaccanti, mi piacciono entrambi. Il Milan? Ieri non ha fatto una bella partita, ma aspettiamo la fine dell'anno. La società? Aspettiamo il closing, l'importante è che se arrivano i cinesi riescano a rifare un grande Milan come in passato".