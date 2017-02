Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini è intervenuto al Tgr Sicilia, confermando le voci che lo vogliono prossimo alla cessione del club: "Sto per dimettermi da presidente del Palermo Calcio. Non resto da presidente onorario perché non voglio esserlo. La trattativa con il fondo americano è ben avviata e la chiusura potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Non dico per ora chi sono queste persone, ma tutto sta procedendo per il verso giusto ed i primi passi potrebbero muoversi già in settimana. Resterò nell'ombra inizialmente, per aiutare questo gruppo al primo impatto con la nuova realtà".