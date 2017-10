Maurizio Zamparini, intervistato da ForzaPalermo.it, risponde alle critiche sollevate dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sull'utilizzo del VAR in Serie A. "Allegri dice che così le partite dureranno delle ore? Non è vero niente, assolutamente", ribatte il presidente del Palermo: "Certo che Allegri sarà dispiaciuto perché certi favori, che con la cosiddetta sudditanza psicologica facevano, non ci saranno più. Finalmente. Il VAR aiuterà a riportare allo stadio i tifosi, perché certe storture che abbiamo visto in Italia, non per il livello degli arbitri, ma per la sudditanza, in Inghilterra non si vedono".