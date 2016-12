Grandi manovre in attacco per il Napoli: preso Pavoletti, Milik è sulla via del recupero e a giugno potrebbe arrivare anche Ilija Nestorovski. Lo rivela il presidente del Palermo Maurizio Zamparini nel corso di un'intervista concessa a Radio Crc: "Il Napoli è una bella squadra, ma lotta con una superpotenza economica come la Juventus ed è anche difficile tenere i giocatori migliori quando c'è una squadra che fattura 400 milioni di euro e tu invece 150, come è difficile ancora di più per il Palermo che ne fattura 60, ma è un problema che esiste anche in Spagna e Germania, meno in Inghilterra. Sta facendo un grande campionato ai vertici, ma per puntare allo scudetto serve un fatturato come quello della Juve o che succeda qualcosa di particolare. Nestorovski-Pavoletti? Sono diversi, a me ha sorpreso a questi livelli. De Laurentiis mi mandò un messaggio tre mesi fa chiedendimo il giocatore e gli dissi che ne avremmo riparlato a giugno".