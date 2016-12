Maurizio Zamparini, in un'intervista rilasciata Radio Crc, ha parlato della stagione del Palermo, travagliata anche per via di qualche infortunio di troppo: ''Questo è un campionato disgraziato per noi, stiamo lavorando sul mercato per prendere i rinforzi che servono. Nel girone d’andata abbiamo avuto una serie d’infortuni, ad esempio Trajkovski ed Embalo non li abbiamo mai quasi avuti''.



DE ZERBI UNA DELUSIONE - Il presidente dei rosanero si è anche soffermato sulla figura di Roberto De Zerbi, allenatore sul quale Zamparini puntava molto: ''Ho una grande esperienza con i tecnici giovani, presi Ventura e Spalletti da giovanissimi ad esempio. De Zerbi però mi ha deluso molto; non per il suo lavoro, ma per la sua presunzione. Era talmente presuntuoso da non voler ascoltare i consigli di chi conosce la categoria. Fare la Serie C non è la stessa cosa di fare la A. Sono rimasto deluso perché in lui credevo moltissimo. Per la mia età vorrei lasciare perchè c’è bisogno di gente giovane. Sto cercando degli investitori che possano anche aiutarmi economicamente. Andare in B non significa comunque morte, magari si ritorna più forti di prima''.