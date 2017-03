Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, parla a Radio Kiss Kiss di Paul Baccaglini: "Baccaglini è un bravissimo ragazzo, non ne capisce di calcio, ma farà bene. Closing? C’è un contratto, chiuderemo anche prima del 30 aprile. Il mio futuro? Se sentirò la nostalgia potrei tornare nel calcio, magari nei dilettanti, ma non a Palermo. Dybala? Prima di andare al Barcellona deve restare un altro paio di anni alla Juventus, ma è sulla buona strada per raggiungere Messi. Rimpianti? Nessuno. Sono riconoscente al calcio, uno sport bellissimo. Ho dato tutto me stesso per quest’ambiente, nel bene e nel male. Gli allenatori? Ne ho avuti parecchi bravi come Spalletti, Zaccheroni, Guidolin, Prandelli e Ventura. Li prendevo vincenti dalle serie minori. Sarri ne è la dimostrazione. De Zerbi, invece, è stato una delusione. La Juventus? E’ la squadra più forte ed è abituata a vincere. Antimafia? E’ la magistratura a dover indagare, non la Bindi. Le commissioni, comprese quelle della Lega Calcio, sono incapaci".