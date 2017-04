L'esonero di Andrea Mandorlini e il contestuale ritorno sulla panchina del Genoa di Ivan Juric hanno permesso a Oscar Hiljemark di raggiungere un curioso record.



Secondo una statistica elaborata da Eurosport, dall'estate 2015 ad oggi lo svedese ha assistito al cambio di ben 12 allenatori, pur militando in sole due squadre, il Genoa ed il Palermo.



Il merito di questo singolare primato va ricercato nella natura vulcanica dei due presidenti Enrico Preziosi e Maurizio Zamparini, capaci di bruciare tecnici in serie.



Durante la sua permanenza in Sicilia l'ex capitano dell'Under 21 scandinava ha giocato agli ordini di nove differenti allenatori: Iachini e Ballardini, entrambi per due volte, e poi Schelotto, Tedesco, Viviani, Bosi, Novellino, De Zerbi, Corini, Diego Lopez.



A questo elenco vanno poi aggiunti i due cambi vissuti nei suoi primi mesi al Genoa, dove è arrivato sotto la gestione Juric, transitato attraverso quella di Mandorlini per poi trovarsi nuovamente alle dipendenze del tecnico croato.